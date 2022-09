Liina Kersnal oli autojuht, kes tegi temast pilte ja sai selle eest 450 eurot kuus lisatasu. Kas ta on ikka ametis ja teeb teist ka pilte?

Tal on fotoaparaat kaasas, kui mingid ettevõtmised on, aga ta ei ole minu fotograaf. Ma ei vaja nii palju jäädvustamist, nii et meil sellist kokkulepet ei ole.