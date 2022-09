Erakondade reitingud: EKRE tõuseb, Reformierakond ja Keskerakond langevad

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,1%, konservatiivset rahvaerakonda ( EKRE ) 23,3% ja Keskerakonda 15,1% valimisõiguslikest kodanikest.

EKRE toetus on viimased poolteist kuud liikunud tõusvas trendis ning võrreldes juuli lõpu seisuga on rahvuskonservatiivide toetus praegu 4,1% võrra kõrgem. Samal ajal on Keskerakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.