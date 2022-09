Erakondade reitingud: EKRE tõuseb, Reform ja Kesk langevad

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,1%, konservatiivset rahvaerakonda ( EKRE ) 23,3% ja Keskerakonda 15,1% valimisõiguslikest kodanikest.

EKRE toetus on viimased poolteist kuud liikunud tõusvas trendis ning võrreldes juuli lõpu seisuga on rahvuskonservatiivide toetus praegu 4,1 protsendi võrra kõrgem. Samas Keskerakonna toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.