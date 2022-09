Ukraina valitsus: Vene pool võttis meiega ühendust, soovides arutada rahuläbirääkimisi

Intervjuus väljaandele France 24 sõnas Ukraina asepeaminister Olha Stefanišõna, et Kiiev hakkab läbi rääkima siis, kui on saavutanud oma sõjalised eesmärgid.

Euroopa ja Euroopa-Atlandi integratsiooni eest vastutav asepeaminister lisas, et venelased pakuvad praegu kõnelusi, et peatada üliedukaks osutunud Ukraina vastupealetung.

Asepeaminister Stefanišõna kinnitas usutluses prantsuse ajakirjanikule, et see oli pöördepunkt mitte ainult tänavu 24. veebruaril alanud Venemaa sissetungist alates, vaid juba 2014. aastast käivas sõjas.

Stefanišõna tunnistas, et tema riik valmistub halvimaks stsenaariumiks võimaliku Venemaa kättemaksu tõttu viimaste rünnakute eest, kuid seni pole see Ukrainat üllatusena tabanud.

Ühtlasi avaldas asepeaminister veendumust, et Donbassi piirkond ja varem annekteeritud Krimm naasevad Ukraina kontrolli alla. Ta kutsus Euroopa liidreid üles kehtestama Venemaale rohkem sanktsioone, öeldes, et Euroopa vajadus gaasi ja energia järele on samuti Venemaa nõrkus ning et need sektorid tuleks sihikule võtta.