Macroniga rääkinud Kallas Prantsusmaa presidendi pihta käivast kriitikast suurt numbrit ei tee

Kallas juhtis tähelepanu, et Prantsusmaa sõjaline abi Ukrainale on olnud märkimisväärne: „Nad sellest avalikult palju ei räägi, aga selles on olnud kindlasti oluline kasu, et Prantsusmaa suurriigina on olnud siin paadis.“ Ta ütles, et Prantsusmaal on suured teened Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse saamisel. „Minu teada veenis just Macron Saksa liidukantsleri ümber siis, kui nad koos Kiievis käisid.“

Eriti seoses viimase aja eduka pealetungiga on hoogustunud Eesti poliitikute ja ekspertide julged väljaütlemised selle kohta, et Ukraina võib selle sõja võita. Kas midagi sellist väljendas ka Macron? Kallas: „Võib-olla mitte nii otsesõnu, aga hoiak on siiski sama – tuleb jätkata Ukrainale abi andmist ja Venemaa survestamist kõikvõimalikul moel.“ Samuti tõdenud prantslased, et Ukraina positsioone kahjustavaid kokkuleppeid ei peaks sõlmima. Küll veab Macron läbirääkimisi selle nimel, et Žaporižžja tuumajaama juurest viidaks ära raskerelvastus ning tagataks ohutus. „Mulle tundub, et Venemaa puhul on see läinud üsna kurtidele kõrvadele,“ nentis Kallas.

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht sellest, kuidas Macroni justkui Baltimaadele ja Poolale mõeldud etteheide põhjustas välisministeeriumi kabinettides pahameelt. Üks võimalik tõlge riigipea poolt lausutust: „Me ei peaks joonduma kõige sõjakamate riikide järgi, sest see kätkeks endast konflikti pikendamise riski ja nii võivad kaduda viimasedki suhtluskanalid.“ Prantsuse keelt valdav Kallas ütles, et Macroni poolt kasutatud termin „va-t’en-guerre“ ei ole sama tugev, kui on inglise keeles „warmongerer“. Just ingliskeelne tõlge kõnest põhjustas sotsiaalmeedias meelehärmi. „Uurisin, kuidas see mõeldud oli. See ei saa ju tähendada meid, sest meie oleksime need, kes võimaliku sõja laienemise korral esimesena pihta saaksid.“

Macron jätkab Putinile helistamist niikuinii. Küsimus on sõnumis