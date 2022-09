Mario Kadastik liitus Reformierakonnaga ja kandideerib kevadel valimistel

„Olles viimased 20 aastat aktiivselt tegelenud teaduse ja kõrghariduse arendamisega on üheks mind juhtivaks teesiks olnud teadmistepõhine otsustamine. Leian, et seda on ka riigijuhtimises väga vaja. Soovin sellist lähenemist tuua kõikidesse otsustusprotsessidesse, et populismi asemel keskenduda sisule,“ sõnas Mario Kadastik pressiteate vahendusel.

„Samuti olen viimased kümme aastat tegelenud rohetehnoloogiate edendamisega. Minu kogemus ütleb, et rohepööre saab olla kõigile turuosalistele investeerimisvõimaluseks. Tahan, et rohepöördega seotud investeeringuid ja otsuseid tehtaks targalt ja jätkusuutlikult ning nii, et sellest on kasu kõigile,“ märkis Kadastik.

„Nii hariduses kui rohepöördes on Eesti ees järgmistel aastatel hulgaliselt väljakutseid, mistõttu on mul väga hea meel, et nende valdkondade ekspertiis meie erakonnas saab tõhusat täiendust,“ sõnas Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas.

Mario Kadastik on töötanud Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi asedirektori ja vanemteadurina, haridusminister Liina Kersna nõunikuna ning kuulunud COVID-19 teadusnõukotta.