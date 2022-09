Soome valitsusjuhi Sanna Marini sõnul on selge, et juba pikka aega tagasi oleks kogu Euroopa pidanud Venemaa osas kuulama Balti riike ja Poolat – riike, kes on alles lähiminevikus olnud aastakümneid Vene okupatsioonivõimu all. „Nüüd maksame Vene energiasõltuvuse eest kõrget hinda,“ nentis Marin teisipäeval Strasbourgis .

Ent tema sõnul on kindel, et kui Putini sõda on midagi Euroopas saavutanud, siis seda, et NATO on endale saanud kaks uut liikmesriiki. Samuti seda, et EL on ühtsem kui eales varem.