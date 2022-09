Helir-Valdor Seeder: Euroopa Kontrollikoja probleem mõjub koalitsioonile negatiivselt, aga laiali seetõttu ei minda

Keit Pentus-Rosimannuse esitamine Euroopa Kontrollikoja kandidaadiks on viimasel ajal olnud nii koalitsioonis kui ka ajakirjanduses põletav teema. Enim on Pentus-Rosimannuse kandidatuuri vastu just Isamaa erakond, kelle liige Juhan Parts on praegu samal ametikohal. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder nimetas Pentus-Rosimannuse valimist lausa korruptsioonireeglite rikkumiseks.