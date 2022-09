„Kutsuks üles peaminister Kallast mitte ronima minu selja taha. Mina pole mitte mingil moel neljateistkümne kuu jooksul takistanud neil leidmaks head kandidaati ja seda ka nii, et see protsess oleks korrektne,“ ütles Parts.

Parts ei taha väga täpselt Pentus-Rosimannuse kandidatuuri kommenteerida, kuna kontrollikoja liikmena ei ole tal sobiv päevapoliitilistesse küsimustesse sekkuda. Kuid üht-teist Parts siiski arvab. „Ma ei taha olla organ, kes annab hinnanguid, aga eetiliselt iseenda panemine kuhugi niiviisi, ükskõik, mis skeeme sinna peale ehitatakse, see pole õige.“ Parts lisas, et kontrollikoja liikme eetikakoodeks on väga karm ning juba on temalt ka Pentus-Rosimannuse osas teravaid küsimusi küsitud.