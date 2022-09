Aare Pilv: millise raha eest oled sa valmis sünnitama lapse teisele inimesele?

Need on küsimused, mis kõlasid sel kevadel ja suvel Kopli rahvamajas mängitud etenduses „Divide et impera“, mille lavastasid Aare Pilv ja Jarmo Reha. Mõlemad olid ise ka laval, kolmandana videopildis Pääru Oja. Ülitundliku eetilismoraalse närviga kirjutatud ja lavastatud näidendit ei saa hetkel küll enam vaadata (varsti võib-olla jälle saab), küll aga on võimalik seda lugeda. Tehke seda, kui olete saate ära kuulanud. Võib ka enne.