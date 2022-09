Lasterikaste perede liidu (ELPL) hinnangul ei ole põhjendatud jätta Isamaa erakonna eest veetud lasterikka pere toetuse järk-järgulist vähenemist eelnõust välja, kuivõrd see on lasterikastele peredele ääretult vajalik.

ELPL meenutas, et on juba 2018. aasta lõpus avaldanud, et lapsetoetuse maksmine lõpeb liialt järsult ning see paneb lasterikka pere vanemad sageli ääretult keerulisse olukorda. „See oli nii juba neli aastat tagasi (ja ka enne seda) ning on tänaseni muutumatu. Põhjendamatu oleks oodata nende muudatustega veel järgnevad kolm või neli aastat, kui vajaduspõhine alus muudatuste elluviimiseks on akuutne ning lahenduste väljatöötamine Eesti riigi IT-võimekust arvestades kindlasti rakendatav.“