VIDEO | Zelenskõi: Venemaa üritab takistada meil Euroopa energiakriisi lahendamast

Samuti üritatakse sellega kahjustada Euroopat, märkis president. „Eile ja täna [esmaspäeval] andis Vene armee lööke Ukraina energiataristu pihta,“ ütles Zelenskõi. „Sajad tuhanded ukrainlased leidsid end pimeduses, elektrita. Majad, haiglad, koolid, kommunaaltaristu. Ühest küljest näitab see, et selle sõja algatajad on meeleheitel. Niimoodi reageerivad nad Vene vägede taandumisele Harkivi oblastist. Meie lahinguväljal viibivatele kangelastele ei saa nad midagi teha ja sellepärast annab Venemaa lööke tsiviiltaristu vastu. Teisest küljest üritab Venemaa takistada meil kasutamast Ukraina võimalusi Euroopa olukorra stabiliseerimiseks. Meie elektrieksport on asi, mida Venemaa väga kardab.“