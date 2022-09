VIDEO | Päästjate appikarje Toompeal tõmbab tähelepanu. Turist: kas teie riigil on raha otsa saamas?

Osa turiste tegi masinast piltigi, et seejärel pilk taas katedraali suunas pöörata. Veidi hiljem tuli üks keskealine naisterahvas siinkirjutajaga vestlema. Selgus, et ta on pärit Rootsist. „Kas teie riigil on raha otsa saamas? Politseinikele ikka jätkub? Selliste masinatega käiaksegi tulekahjudel?“ uuris ta.