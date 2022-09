Politoloogid Aserbaidžaani pealetungist: Venemaa kaotusseisu Ukrainas kasutatakse ära oma rünnakuks

Kas Aserbaidžaan kasutas Venemaa nõrgestatud kohalolu ja hiljutist kaotuste lainet Ukrainas ära, et rünnata taas Armeeniat? „Jah, selgelt,“ ütles politoloog Toomas Alatalu. Kokkupõrkeid Aserbaidžaan ja Armeenia vahel on toimunud mitu - kõik lõppenud Aserbaidžaani kasuks. „Praegu on küsimus natuke laiem, sest Venemaa üritab seal teha lepingut, mis kaasaks ka Iraani sellesse protsessi,“ ütles Alatalu.