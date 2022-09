FOTO | Leedu autovargad pagesid Eesti politsei eest kiirusel 200 km/h. Külitse kandis sõitsid nad teelt välja

Vosman lisas, et taas langes varaste saagiks võtmevaba süsteemiga sõiduk, mistõttu tuletab ta sellise süsteemiga auto omanikele meelde, et taolisi autopulte hoitaks turvaliselt välisustest eemal, vajadusel metallkarbis. Peale selle soovitas ta auto kasutusjuhendist järele uurida, kuidas on võimalik ööseks võtme signaal sootuks välja lülitada, nii et kurjategijatel puuduks sellele igasugune ligipääs.