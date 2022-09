COUGAR alustab koostööd ASBISiga oma toodete turustamiseks Balti riikides

COUGAR loodi tõelistele mängijatele mõeldes. Brändi asutasid 2007. aastal Saksamaa ja Taiwani arvutihuvilised, kes on kirglikud arvutimängurid ja tootearendajad. Pakkudes tipptasemel tooteid, mis aitavad mänguritel oma mängupotentsiaali täielikult ära kasutada, on COUGARist saanud ülemaailmne kaubamärk, mis on kindlustanud omale kindla koha personaalarvutite turul.

Lisaks jõudlusele on COUGARi tooted tuntud ka muljetavaldava välimuse ja ainulaadse disaini poolest. Mõned tooted on pälvinud silmapaistva tootedisaini eest ka Saksa disainiauhinna iF. Meie eesmärk on teha toodetes uuendusi, mis aitavad parandada mängukogemust.