Peaminister Pašinjan: öistes lahingutes hukkus umbes 50 armeenlast

„Praeguseks hetkeks on Armeenia kaitseministeeriumi poolt täpsustatud 49 hukkunud sõjaväelast. Aga see ei ole lõplik arv ja informatsioon vajab täpsustamist,“ ütles Pašinjan täna Armeenia parlamendis esinedes, vahendab Interfax.

Pašinjani sõnul on lahingute intensiivsus vähenenud. „Ainult ühel-kahel suunal jätkub praegu Aserbaidžaani poole rünnak,“ ütles Pašinjan.

Pašinjani sõnul ründasid Aserbaidžaani relvajõud alates keskööst 6-7 suunal. „Aserbaidžaan püüab seda kõike esitada vastusena väidetavale provokatsioonile Armeenia poolt, aga see on absoluutselt vale informatsioon,“ ütles Pašinjan.

Venemaa välisministeerium teatas, et on Bakuu ja Jerevaniga tihedas kontaktis ja Venemaa vahendusel jõuti kokkuleppele relvarahus alates kella 9-st. Kui palju sellest kinni peetud on, ei ole selge.