Haridustöötajate liidu juht: puudu on 3000 õpetajat. Riik peab andma mõista, et õpetajate palgatõus ei ole ühekordne asi

„Õpetaja on magistriharidusega spetsialist, aga töötasu on kolmandiku võrra väiksem kui kõrgharidusega spetsialistil,“ selgitas Voltri peamist murekohta.

Praegu on tema sõnul puudu umbes 3000 õpetajat ja see arv aina suureneb. „Kui riigikogulased ise ei tule õpetajaskonna arvukust suurendama, siis nad peavad tegema otsuseid, et meie väga hea haridus saaks jätkuda ja õpetajaskond ei sureks välja,“ rääkis Voltri.