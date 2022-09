Esmaspäevahommikuse seisuga vajas haiglaravi 104 COVID-19 patsienti

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal 2262 haigusjuhtu, millest 914 olid laboratoorselt kinnitatud ja 1348 kliiniliselt diagnoositud. „Õppeaasta algusele iseloomulikult oli eelmisel nädalal näha kooliealiste hulgas haigestunute arvu kasvu, kuid üldhaigestumus püsis satbiilsena,“ selgitas Sepp ja lisas, et kooliealiste hulgas nähtav haigestumuse kasv mõjutab COVID-19 hospitaliseeritute arvu järgnevate nädalate jooksul.

Esmaspäevahommikuse seisuga oli haiglas 104 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil üks. Nädala jooksul hospitaliseeriti kokku 101 patsienti. Võrreldes üle-eelmise nädalaga on hospitaliseerimiste arv oluliselt suurenenud (31%), kuid seda peamiselt haiglanakkuste tõttu. Nädala jooksul suri neli inimest vanuses 84-89.

Nädala jooksul manustati 4951 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 296. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 478 472 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,6%.

36. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on viiruselevik reovees 55% ulatuses oranžil ohutasemel. Enim viirusosakesi tuvastati keskmistatud proovidest Ahtmes. Kõige vähem tuvastati viirusosakesi keskmistatud proovidest Võrus ja Viimsi-Muuga piirkonnas. Võrreldes varasemate nädalatega on järk-järgult vähenenud punases ohutasemes olevate proovide osakaal. Üldpildis on viirustaseme hulk reovees mõnevõrra vähenenud.