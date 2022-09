Ratas: Pentus-Rosimannuse kontrollikotta läkitamine algas juba eelmise valitsuse ajal

„Meie sinna oma toetust, valmisolekut ei andnud. Põhjus oli see, et ühelt poolt me ei olnud seda kokku leppinud ja teiselt poolt, see on väga vastutusrikas ametikoht, kindlasti soovisime meie avaldada oma mõtteid ja ettepanekuid, aga selge on see, et nii kaugele see ei jõudnud ja eelmine koalitsioon lõppes enne,“ rääkis Ratas.

„Ma väga loodan, et need asjad on selliselt nagu eeskätt reformierakondlased on öelnud, et see on juriidiliselt korras ja ei ole olnud tänase rahandusministri mõjutust selle protsessi ette valmistamisel, rääkimata otsustamisel. Minul ei ole neid dokumente, mul on ainult Reformierakonna poliitikute sõna, kes on öelnud, et seal probleeme ei ole,“ ütles Ratas.