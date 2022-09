VIDEO JA FOTOD | Näru palk harvendab õpetajate ridasid. Haridustöötajad käisid Toompeal õiglust nõudmas

„Eesti õpetajad on välja öelnud: kui palk oluliselt ei tõuse, tuleb streik. Aga enne veel on riigikogul võimalik otsustada õpetajate palgatõus. Selle julgustamiseks toimub Toompeal poliitikute õpetajaks tööle värbamise töömess, kus pakutakse töövõimalusi koolides üle Eesti. Kõiki riigikogu liikmeid kutsutakse personaalselt kooli tööle, sest õpetajate puuduses pole kedagi teist lihtsalt enam võtta,“ tutvustas liit ürituse eel.

Eesti Haridustöötajate Liidu hiljutise uuringu kohaselt on õpetajate leidmisega raskusi 96% Eesti koolidest, 92% õpetajatest on kogenud läbipõlemist ning 94% on valmis parema palga nimel streikima. Ligi 60% õpetajatest kaalub kehva palga tõttu töölt lahkumist.

„Eesti õpetajate keskmine vanus on Euroopa suurim, samas palk väikseim. Puudu on hinnanguliselt 5000 vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajat, sealhulgas vähemalt 2000 õpetajat, keda on vaja kõigi koolide viimiseks eestikeelsele õppele. Täna on õpetajate palk 1412 eurot, rahuldav tase algab 2000 eurost,“ märgiti liidu poolt.