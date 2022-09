OTSEBLOGI | Haidai: jätkuvad lahingud Lõmani pärast, Vene väed on maha jätnud Kreminna

Samal ajal lahkusid Vene väed koos kollaborantidega Haidai andmetel Kreminnast, aga Ukraina sõjaväelasi seal veel ei ole. „Meil lehvib Kreminnas juba kolm päeva Ukraina lipp, seda ei võta keegi maha. Seega on kõik kollaborandid ja gauleiter’id plehku pannud,“ teatas Haidai.

Küsimusele, miks Venemaa selle linna maha jättis, vastas Haidai: „Nad saavad suurepäraselt aru, et Vene armee on laiali pudenenud. Varsti vabastavad Ukraina relvajõud Lõmani ja sealt on juba Luhanski oblast käeulatuses. Sündmuste hea arengu korral ei ole neil šansse sealt põgeneda.“