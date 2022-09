Õpetajate ühendused ootavad õpetajate palgafondi vähemalt 132 miljonit eurot lisaraha

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu liige ja Viimsi Keskkooli õpetaja Meri Heinsalu tõdes kohtumisel, et õpetajate põua lahendaks praeguse õpetajate töötasu kahekordistamine. See reform võimaldaks vähendada õpetajate 55-60-tunnise töönädala pikkust, annaks õpetajatele võimaluse teha kvaliteetset tööd aineõpetaja ja klassijuhatajana ning reaalselt pühenduda oma õpilaste heaolule.

Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar: „Riigikogu kultuurikomisjon viis 2020. aasta sügisel läbi põhjaliku arutelu õpetajate järelkasvu ning õpetajaameti väärtustamise teemal. Kõik murekohad ja võimalikud lahendused on kaardistatud. Tänasel kohtumisel valitses selge mõistmine, et õpetajate järelkasvu tagamiseks on vaja teha haridusvaldkonda väga põhimõttelisi investeeringuid. Ühise arutelu käigus tõdesime, et minimaalselt on õpetajate palgafondi vaja vähemalt 132 miljonit eurot lisaraha, mis annaks võimaluse tõsta õpetajate miinimumpalka ning looks võimalused karjäärimudeli väljatöötamiseks.“