Keskerakond teeb ettepaneku tõsta koolilõuna toetust 50 sendi võrra

„Noore inimese organism vajab kvaliteetset, mitmekesist ja täisväärtuslikku toitu. Koolis pakutav soe lõuna on õpilastele väga oluline söögikord. Tõusva inflatsiooni ning kiire hinnatõusu tingimustes ei ole senise koolitoidu kvaliteedi hoidmine endiste summade eest võimalik. Selleks, et koolilõuna oleks õpilastele jätkuvalt tasuta kättesaadav, tervislik ja maitsev, tuleb suurendada toetuse alammäära,“ lausub Riigikogu liige Marko Šorin.

„Tuleme appi ka koolides toitlustust pakkuvatele ettevõtetele, kellel on järjest keerulisem täita riigihangete teel sõlmitud lepinguid, mis kohustavad neid õpilastele täisväärtuslikku, tasakaalustatud, mitmekülgset, maitsvat, vanusekohast ning vajadusel erivajadusi ja allergiaid arvestavat toitu pakkuma,“ selgitab Marko Šorin.

Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel on keskmise toidukorvi maksumus aastases võrdluses kallinenud 18 protsenti ja Marko Šorini sõnul ei piisa senisest panusest enam toitva toidukorra valmistamiseks, rääkimata toidukorra kvaliteedist või tervislikkusest.

„Põhitoiduainete hinnatõus kokku on olnud keskmiselt 53%. Seega on 50-protsendiline koolilõuna toetuse tõus õpilase kohta ühes ööpäevas piisav, et säilitada praegune koolides pakutava toidu kvaliteet. Täisväärtuslik koolilõuna peab olema tagatud kõigile õpilastele, sõltumata sellest, millises koolis nad käivad,“ kinnitab Pärnumaalt valitud saadik.