VIDEO | Koalitsioonisaadikutel jagus presidendi kõne kohta häid sõnu. Seeder ei ole nõus Vene kodanikele valimisõiguse jätmisega

„President väga õigesti ütles: peame endale aru andma, et kui me pole valmis riigi tulusid suurendama ja samal ajal eeldame, et riigi kulud suurenevad, peame olema valmis midagi väga valusalt maha lõikama,“ sõnas Saar.

„Presidendi selge ja ühene seisukoht, et sellist Vene kodanike hääleõigust, mis Eestis on kohalike omavalitsuste valimistel, ei tohiks ära võtta. Me teame, et väga paljudes Euroopa Liidu liikmesmaades seda õigust antud pole. Tänane olukord, lähiminevik ja see, mis Eestis on toimumas - ilmselgelt on see teema, mida parlamendi tasemel peaks arutama,“ märkis Seeder.