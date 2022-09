VIDEO | Opositsioonisaadikutele ei läinud presidendi kõne eriti peale. Jaanus Karilaid: see oli Karise üks nõrgemaid etteasteid

„Ütleks, et president ütles selgelt välja: harjuge ära, elu läheb halvemaks. Ja manitses juurde, et kõik on põhiseaduslikult kaetud ja korras, ärge teie siin põhiseadust rikkuma hakake. Mulle ei meeldinud see kõne,“ teatas riigikogulane Mart Helme.