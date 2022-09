Valitsuses kerib tüli. Pentus-Rosimannus valis 23 000 euro suuruse kuupalgaga Euroopa Kontrollikoja ametikohale end ise?

„Kõik naudivad seda šõud, mis te korraldate. See teie enda mure, et teil Isamaas kommunikatsioon ei liigu,“ ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil peaminister Kallas vastuseks Isamaa pahameelele kontrollikoja liikmekandidaadi osas.

Isamaa liikmed - eesotsas Urmas Reinsaluga - väljendasid, et nad ei ole rahul protsessiga, kus nende silmis esitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus Euroopa Kontrollikotta liikmekandidaadiks iseenda. „On iseendapoliitika probleem. Meil on olukord, kus esitati iseend. See ei vasta meie ettekujutlusele Põhjala halduskultuurist,“ ütles Reinsalu ning lisas, et asjad ka peavad näima läbipaistvad ja loogilised.