VIDEO | Kaja Kallas Isamaaga raha ümber ragistamisest: usun, et jõuame kokkuleppele

Kui kõrvaltvaatajale näib, et Isamaal ja Reformierakonnal on rahaga ümberkäimise taustal tugevad erimeelsused, siis nii ongi, ilmnes peaministri jutust. „Eks meil on vaidlused ju pidevalt, aga usun, et jõuame kokkulepetele,“ sõnas Kallas Delfile.