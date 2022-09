Rootsi paremblokki kuuluvad liberaalid teatasid, et ei lase Rootsi Demokraate valitsusse

„Kõik on laual. Me peame saama ministrikohtadest, spiikri kohast rääkida. Kõik on laual,“ ütles Rootsi Demokraatide peasekretär Richard Jomshof.

Liberaalide teate kohta ütles Jomshof järgmist: „Selline jutt on uskumatult naeruväärne. Mõnedel inimestel on tekkinud teatud tõmblused Rootsi Demokraatide suhtes. On kahetsusväärne, et liberaalidel on need endiselt, nad peavad neist üle saama,“ lisas Jomshof.