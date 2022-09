FOTOD ja BLOGI | Riigikogu uue hooaja esimesel täiskogu istungil võtsid sõna president Karis ja esimees Ratas

Kevadistungjärk lõppes nõnda, et lastetoetusi tõstva eelnõu teine lugemine jäi pooleli. 1191st muudatusettepanekust jõuti kokkuvõttes vaadata läbi 151. Too eelnõu oli vastumeelne Reformierakonnale. Nüüdseks on nad valitsuses Isamaa ja sotsidega. Tahetakse tulla välja uuenduskuuri läbinud plaani ehk uue eelnõuga.