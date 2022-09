FOTOD ja BLOGI | Riigikogu uue hooaja esimesel täiskogu istungil võtasid sõna president Karis ja esimees Ratas

Enne seda kogunevad parlamendis eri komisjonid. Kell 14-15 aga on Toompea lossi ees Keskerakonna eestvedamisel meeleavaldus hinnatõusude vastu. Partei poolt öeldi, et oodatakse sadu inimesi. „Et plats täis oleks.“ Omal ajal jagas Edgar Savisaar tallinlastele tasuta küttepuid ja kartuleid. Nüüd on aktsioon teises vormis tagasi. Keskerakond loosib üritusel kahele inimesele välja 35 pakki halli leppa.