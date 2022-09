150 000 inimest loevad Delfi tasulist sisu. Mida saab tasuta ja mida ainult raha eest?

Delfi teenib demokraatiat

Demokraatlikus ühiskonnas peavad tähtsad uudised olema alati tasuta ligipääsetavad. Delfi missioon on teenida demokraatiat ning ERR on selleks lausa seaduse järgi kohustatud. See tähendab, et Delfi päevauudiste toimetuse töö on peaaegu täielikult kõigile tasuta kättesaadav.

26 erinevat portaali

Kuigi maksumüüriga artikleid on aina enam, siis on Delfi digitellijate arv vaid mõne aasta jooksul mitmekordistunud ning lugejate arv pole vähenenud. Kuidas see võimalik on?

Üks suur Delfi esileht kätkeb 26 erineva portaali artikleid ning seetõttu on Delfis kõige mitmekülgsem sisu. Kui ühiskonnas on kõige olulisemad uudised (ja seega ka Delfi esilehe loetuimad uudised) tihti seotud poliitika, koroonaviiruse või sõjaga, siis räägime ka täiesti teistel teemadel. Näiteks Maakodu ja Maaleht toovad lugejateni maalähedased teemad ning praktilised nipid aias toimetamiseks, Kroonikas ei jää skandaalist kunagi puudu ning Anne & Stiil jälgib aktiivselt moeüritusi ja stiilitrende.

Delfi tellijad loevad Eesti parimat ajakirjandust

Tasuline sisu võimaldab teha parimat ajakirjandust. Delfi Meedias töötavad Eesti tippajakirjanikud, näiteks Eesti ajakirjandusauhindade võitja Holger Roonemaa, kes sai nii 2021. aasta ajakirjaniku tiitli kui ka uuriva ajakirjanduse auhinna.



Tema sulest on pärit näiteks põnev paljastus Eesti poliitika kulisside tagusest niiditõmbajast.

Ka RusDelfi toimetuse ajakirjanduse tase on Eesti parim, RusDelfi peatoimetaja Andrei Shumakov võitis Eesti ajakirjandusauhindade konkursil parima arvamusloo auhinna.

Tema kolumn „Vene pilk“ pakub järjepidevalt head lugemist.

Kes ei taha lugeda, saab kuulata

On mitmeid põhjuseid ja hetki, mil lugemine ei ole mugav. Näiteks on võtnud Delfi südameasjaks, et keegi ei loeks uudiseid autoroolis – juhid, kes roolis telefoniga tegelevad, põhjustavad õnnetuse isegi suurema tõenäosusega kui purjuspäi sõitjad.