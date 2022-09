Rootsi parlamendivalimiste seis on taas äärmiselt tasavägine: 175-174. Valitsuse moodustamist raskendab Rootsi Demokraatide edu

Rootsi Televisiooni SVT poliitikakommentaator Mats Knutson ütles, et koalitsiooniläbirääkimisi hakkab mõjutama suuruselt teise häältesaagi saanud parempopulistlike Rootsi Demokraatide edu. Mõõdukad on olnud Rootsi suurim parempoolne erakond alates 1979. aastast, aga nüüd on selle koha üle võtnud Rootsi Demokraadid.