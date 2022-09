FOTO | Tartus paugutas purjus mees õhkrelvaga. Politsei reageeris suurte jõududega

„Kohal on eriüksus ja patrullpolitseinikud. Lisaks ka kiirabi. Piirkond on sisse piiratud,“ kirjeldas murelik lugeja kella 18.30 paiku.

PPA pressiesindaja kinnitas, et kella 16.45 paiku teatati, et tööstuspargis Vabriku tänaval on joobes mees, kes laseb õhkrelvast. „Teatajaks oli turvatöötaja, kes palus politsei abi. Politseinikud pidasid mehe kinni. Keegi viga ei saanud,“ lisas kõneisik.