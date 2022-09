Õnnetused tõukeratturitega: mõni kukkunutest on vajanud operatsiooni

Keskmiselt pöördub Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda kuus-seitse liiklusõnnetusse sattunud tõukeratturit päevas, vahendab ERR . EMO tohtrid lootsid, et ilmade jahenedes jääb õnnetusi vähemaks, kuid nii ei läinud.

„Nendest suurem osa on õnneks kergemad traumad ja eeskätt ülajäsemete traumad ehk kukkudes vigastatakse randmepiirkonnad ja õlad. Selge, et kukkudes inimene püüab käed ette asetada,“ rääkis PERH-i erakorralise meditsiini ülemarst Vassili Novak.

Kuigi suurem osa viga saanud tõukerattajuhtidest haiglaravi ei vaja, on Novaki sõnul mõne inimese peatrauma olnud nii tõsine, et on vajanud operatsiooni.