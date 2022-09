Rainer Saks: kui venelased jätkavad selliste vigade tegemist, on kogu Ukraina vabastamine võimalik

Saksa sõnul on ukrainlased ka Hersoni juures väga osava operatsiooni käivitanud, kuhu on suletud väga suur ja väga headest väeosadest koosnev Venemaa väegrupeering. „Nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivtasandil on Ukraina poliitiline ja sõjaväeline juhtkond Venemaa üle kavaldanud.“