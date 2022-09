Marko Mihkelson: see on olnud üks enim muljet avaldanud taktikalisi liigutusi sõjaajaloos

„Ukrainlased ise sellest midagi ei rääkinud ega avanud ühtegi detaili,“ meenutas riigikogu väliskomisjoni esimees (Reformierakond). See, venelaste kaitses leiti nõrk lüli, mis lammutas suure osa rindejoonest, näitab poliitiku sõnul, kui targalt on Ukraina sõjavägi käitunud. Selle taga olevat tema sõnul üks mees, kelle teeneid peetakse kõrgeks ka Kiievi piirkonna vabastamisel – Ukraina maaväe ülem kindralpokovnik Oleksandr Sõrskõi. „Tegemist on, nagu paljud on seda juba kirjeldanud, ühe sõjaajaloo kõige muljetavaldavama taktikalise liigutusega,“ märkis Mihkelson.

Milleni need arengud aga viivad, ei ole teada. Riigikogulase sõnul teavad allikad, et ukrainlastel olid vastas nõndanimetatud rahvavabariikide jõud, kelle moraal oli väga madal. Maha jäeti hulk tehnikat ja relvastust. Väliskomisjoni esimees viibis Delfiga vestlemise ajal Lissabonis paljude riikide rahvasaadikute kogunemisel. „Inimesed siin saavad aru, et relvaabi, mida ukrainlastele antakse, läheb õigesse kohta.“ Tulejõu ülekaalu saavutamine on hädavajalik. Ukrainlaste kaotused on Mihkelsoni sõnul suured, aga inimjõud on neil siiski olemas. Läänest peab seega tulema veel relvi.