VIDEO JA FOTOD | Orkester, aupaugud ja propagandistlikud sõnumid: Jaanilinnas avati Narva tankimonumendi koopia

Tank on linnas kohal juba mõnda aega. Leningradi oblasti Telegrami lehel kirjeldati 5. septembril, kuidas eksponaat liikus pjedestaali poole ehk oli täies tööjõus. Märgiti ka, et tank on osalenud paraadidel Moskvas Punasel väljakul.

Täna toimus pidulik avatseremoonia. Vene Delfi kaastöötaja kirjeldas, kuidas kella 10.30 paiku oli tanki juurde kogunenud juba palju inimesi. Tuldi kogu perega ning ühes võeti lilli. Sõjaväelased kostitasid inimesi söögikraamiga.

Helikopteritega saabusid sündmusele ka Venemaa kaitseministeeriumi esindajad. Ühel hetkel hakkas mängima puhkpilliorkester.

Tseremoonia startis kell 11. Eesmärgiks oli selgelt see, et kritiseerida Eestis toimuvat. Kui kõlasid aupaugud, olid sõdurite relvad suunatud sümboolselt Eesti territooriumi suunas.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko märkis tankile osutades, et nad on tunnistajaks ajaloolisele sündmusele. Sõna võttis ka kaitseministri asetäitja Dmitri Bulgakov, kes pidas Eesti valitsuse sammu vandalismiks.

Kohal oli ka üks naisterahvas, kes ütles, et on Narvast ning kannab nime Svetlana Judina. Ta väitis, et just tema esindabki naaberlinna avalikku arvamust. Ta tänas Venemaa ametivõime monumendi eest ning kirjeldas, kuidas seetõttu kummardavad inimesed üle kogu riigi. Pole selge, kas ta mõtles riigi all Venemaad või Eestit.

Üritusel võis märgata ka Venemaa endist suursaadikut Eestis Aleksandr Petrovi. Ta asetas monumendile lilled.

Tanki juures oleval plaadil on öeldud, et antud tank on Jaanilinna paigaldatud ajutiselt. Märgitakse, et õiglus võidutseb ning tank jõuab tagasi Narva oma õigele kohale. Silmas on peetud siis eksemplari, mis mõni aeg tagasi teisaldati.

Augusti lõpus sõnas Jaanilinna piirkonna juht Viktor Karpenko ERRile, et nende T-34 on täpne koopia mainitud Narva tankist. „Ehk siis üks ühele. Sama värvi,“ lausus ta. „Kahjuks ei andnud Eesti meile ei pronkssõdurit ega tanki, seetõttu otsustasime paigaldada koopia.“

Eesti valitsus võttis 16. augusti varahommikusel istungil vastu otsuse teisaldada Narvas avalikust ruumist Nõukogude Liidu sõjamonumendid. Tank T-34 viidi Eesti sõjamuuseumisse.