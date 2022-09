Kaimo Kuusk: sellist hoogu ei julgenud ma loota. Ukrainlaste jaoks on edu rindel väga oodatud

Kuuse sõnul on viimase aja edusammud rindel Ukraina rahva poolt väga hästi vastu võetud. „Adrenaliini pealt töötad kaks-kolm kuud, aga siis on vaja ju sõjaedu ja seda on oodatud,“ lausus diplomaat. Meeleolu ei saa kirjeldada eufooriana, aga edenemine on sõja võidu saabumise võimaluse selgemalt esile toonud.

Suursaadik ootas ukrainlaste edenemist tegelikult juba augusti keskpaigast. „Siin-seal oli märke, et midagi hakkab sündima, aga et see praegu selle hooga läheb, ei julgenud mina loota,“ ütles Kuusk. Tema sõnul on ukrainlaste tugevuseks nende nutikus – nad on suutnud venelastele kahvli tekitada. Diplomaat selgitas, et ukrainlased suutsid Hersoni pealetungi ümber kõva meediakära tekitada, kuhu kogu tähelepanu pöörduski. Seal on paarkümmend tuhat Vene võitlejat küll mitte kotis, aga plindris, nagu kirjeldas Kuusk. „Nad on jõe ja ukrainlaste vahel ja ei saa sealt kuhugi minna. Ukrainlased nopivad neid HIMARS-itega. Jõgi pole seal mingi Emajõgi või Pärnu jõgi, siinsed jõed on eestlase jaoks suure järve mõõtu ja sealt niisama üle ei lähe.“