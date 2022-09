Eerik-Niiles Kross: ei ole mõtet loota, et Putin on langemas, aga tal läheb kindlasti keerulisemaks

„Et Vene rinne võiks hakata kuskilt varisema, oli märke juba mõnda aega tagasi,“ lausus Kross. Küsimus olevat pigem selles, kas ukrainlastel jätkub ressurssi ja reservi. „Praegu tundub, et jätkub.“ Poliitik ütles, et väga keeruline on ennustada, mis võiks olla lähemal ajal Ukraina poolt saavutatav maksimum rindel. Kolmest operatsioonialast (põhi, ida, lõuna) on põhjapoolne sisuliselt kokku kukkunud. „Nad on otsustanud sellest ilmselt ka väejuhatuse tasemel loobuda,“ arvas Kross.