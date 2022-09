OTSEBLOGI | Izjum ja Kupjansk on tagasi Ukraina käes, Venemaa lahkub Harkivi oblasti piirialadelt võitluseta

Ukraina kindralstaap ütles hommikuses pressiteates, et Venemaa jätkab rünnakutegevust Donetski oblastis ja keskendub ülejäänud piirkondades kaitsele ning Ukraina alade pommitamisele. Kokku andis vastane sõjaliste ja tsiviilobjektide pihta 16 raketilööki ja 34 õhulööki, sealhulgas sai pihta Dnipro linn. „Harkivi suunal jäid vastase 20. armee 3. motoriseeritud jalaväediviisi üksused toetuseta ja sõdurid sattusid paanikasse,“ märgitakse teates. „Eelmise päeva jooksul toodi Belgorodi oblasti Valuika külla üle 75 haavatud Vene sõduri, samuti evakueeriti üle 100 okupandi Belgorodist Moskvasse.“

Kindralstaabi teates lisatakse, et Venemaa okupeeritud aladel on nüüd meestel keelatud oma koduasulatest lahkuda ja plaanitakse suuremat mobilisatsiooni. Samuti tugevdatakse repressiivmeetodeid, Harkivi ja Hersoni oblasti okupeeritud aladel on kuulutatud välja öine liikumiskeeld.