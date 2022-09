Ukrainlased heiskavad lippe tähtsas raudteelinnas ja edenevad ida suunas muljetavaldavas tempos

Vene vägede lüüasaamine rindejoonel on võtmas uusi mõõtmeid. Ukraina praegune edenemine - 6. septembril alanud ning venelastele üllatuseks tulnud vasturünnaku käigus on vabastatud üle tuhande ruutkilomeetri Ukraina territooriumi ning rindejoont kohati 50 kilomeetrit tagasi lükatud - on viimaste kuude konkurentsitult suurim.