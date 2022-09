Ratas: erakond ei plaani arutada Yana Toomi väljaviskamist Keskerakonnast

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles eile Delfile, et ta imestab, kuidas Yana Toom veel Keskerakonna liige on. „Toomi Eesti riigi julgeoleku vastane tegevus on palju ohtlikum ja Eesti mainet kahjustavam, kui Mihhail Stalnuhhini verbaalsed avaldused,“ sõnas ta. Stalnuhhin visati nädala alguses Keskerakonnast välja oma seisukohtade tõttu, mis puudutasid Eesti valitsust.

„Kui Helir-Valdor Seeder soovib tulla Keskerakonda ja hakata Keskerakonna asju korraldama, siis ta peab avalduse kirjutama,“ vastas Ratas Isamaa esimehe kommentaarile. Ta lisas, et Seedri kommentaari taga on Isamaa madal reiting ja soov saada EKRE-lt valijaid.

„Euroopa Parlamendi liikmel on õigus küsida ka alusdokumentide ja õiguslikkuse kohta. Sama on minu teada maininud ka Põhjamaad, et kui õiguspärane see on või ei ole,“ ütles Ratas.