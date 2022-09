Kaitseministeerium: venelaste sõjalised eesmärgid on suuresti pausil. Eesti saab Poolaga koostöös uued raketisüsteemid

„Venemaa Föderatsioon üritab saada laskemoona peale ka Põhja-Koreast,“ ütles kolonel Mart Vendla lisades, et pea pool Venemaa suurtükimoonast peaks olema ära kasutatud ning edu on toonud just Ukrainlaste löögid varustuse ja laskemoona ladude pihta. Samas on suurtükimoona näol tegu ühe põhilisema elemendiga päevapäevases sõjategevuses.

Üldiselt on ka Ukrainas laial lastus põhjust mõõdukaks optimismiks. Venemaa poolelt hetkel arenguid ei toimu ning Venemaa sõjaliste eesmärkide saavutamine on suuresti pausil. „Rinne on takerdunud. Venemaa keskendub kaitsele ja selle püsimisele,“ ütles Vendla.

Taktikaline edu on ka Hersoni suunal ja järgmistel päevadel võidakse jõuda strateegiliselt olulise Kupjanski linna alla. „Venelaste ümbergrupeerimine Hersoni kaitseks on vähendanud vägesid Harkivi oblastis. Paari ööpäevaga on võetud sama palju territooriumi tagasi, kui Venemaa suutis kahe kuuga okupeerida. Pealetung liigub taktikaliselt väga hästi.“

Samas on Venemaa oma propagandas jätkuvalt edutrummi taguv. „Venemaa kuvab pilti, et kõik läheb plaanipäraselt ja hästi,“ ütles Vendla. Tegelikult aga ei lähe venelastel ka värbamisega hästi. „Värbamise suunas ei ole kõik liikunud sellises kiiruses, kui Venenmaa on seni lootnud. Vägede täiendamine on oluliselt takerdunud ja neid numbreid,i mida on loodetud kokku saada, siis nendest on koos umbes vaid pool.“

Uued raketisüsteemid Eestile

Uue aasta alguses peaksid Eestisse jõudma uued kõrgetasemelised raketisüsteemid, mis tugevdavad oluliselt Eesti kaitsevõimekust. „Tegemist ei ole vanade laos seisnud rakettidega, vaid need tulevad otse tehasest. Teeme hanke koos Poolaga ning see on oluline teetähis Eesti ja Poola suurepärasele kaitsekoostööle,“ ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse side- ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar.