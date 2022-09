Euroopa Ülemkogu peatas viisalihtsustuskokkuleppe kehtivuse Venemaaga

Praktikas tähendab see viisataotlustasu tõusu 35 eurolt 80-le, vajadust esitada täiendavaid dokumente, taotluse menetlemise aja pikenemist ning karmimaid reegleid korduva sisenemise viisade väljaandmisel.

„Viisalihtsustuskokkulepe võimaldab privilegeeritud pääsu EL-i usaldusväärsete partnerite kodanikele, kellega me jagame ühiseid väärtusi. Oma provotseerimata ja õigustamatu agressioonisõjaga, sealhulgas valimatute rünnakutega tsiviilisikute vastu, on Venemaa usaldust petnud ja tallanud meie rahvusvahelise kogukonna põhiväärtused jalge alla. Tänane otsus on Venemaa tegevuse otsene tagajärg ja järgmine tõend meie vankumatust kindlaks jäämisest Ukrainale ja tema rahvale,“ ütles Euroopa Liidu eesistujariigi Tšehhi siseminister Vít Rakušan.