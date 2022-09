Ungari välisminister on vastu Vene gaasile hinnalae kehtestamisele

Szijjártó sõnul kutsuks hinnalagi esile viivitamatu tarnete lõppemise Euroopasse, vahendab Reuters.

„Plaan, mis kehtestaks hinnalae ainult torujuhtmeid pidi tulevale Vene gaasile, on täielikult Euroopa ja Ungari huvide vastane,“ ütles Szijjártó Facebooki videos. „Kui hinnapiirangud kehtestataks ainult Vene gaasile, viiks see ilmselgelt Vene gaasitarnete viivitamatu katkestamiseni. Ei ole vaja Nobeli preemiat, et seda mõista.“

Euroopa Liidu eesistujariik Tšehhi on teatanud, et tahab Vene gaasile hinnalae kehtestamise kohtumise päevakorrast eemaldada.

„Täna hommikul ... anname me endast kõik, et panna Brüsselit lõpuks mõistma, et gaasitarned ei ole ideoloogiline ega poliitiline küsimus, vaid karmi füüsilise reaalsuse küsimus,“ ütles Szijjártó.

Szijjártó kohtus juulis Moskvas Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, et saada veel 700 miljonit kuupmeetrit gaasi lisaks olemasolevale pikaajalisele tarnelepingule.

Vene riiklik gaasiettevõte Gazprom hakkas suurendama tarneid Ungarile eelmisel kuul.

Eelmisel aastal sõlmitud kokkuleppe järgi saab Ungari Bulgaaria ja Serbia kaudu 3,5 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas ja veel miljard kuupmeetrit Austria kaudu. Leping Gazpromiga on sõlmitud 15 aastaks.

Ungari on teravalt kritiseerinud Venemaa-vastaseid sanktsioone, väites, et need ei nõrgesta Moskvat, aga ähvardavad hävitada Euroopa majanduse.