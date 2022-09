Läti seim tõi õigeusu kiriku Moskva patriarhaadi alluvusest välja

President Levits ütles oma kaaskirjas, et uus kord taastab Läti õigeusu kiriku ajaloolise staatuse ning välistab Moskva patriarhi igasuguse võimu Läti kiriku üle. Algatuse ajend on see, et Moskva patriarhaat toetab Venemaal valitsevat režiimi ja Venemaa peetavat sõda Ukrainas.