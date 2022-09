Kuidas säästa raha maja värvimiselt?

Kas tead, et Põhjamaades, kus puitmajade traditsioon ulatub kaugele ajalukku, ei kasutata välisfassaaditöödel peaaegu üldse enam värvimata ehituspuitu? Nimelt avastati seal juba aastakümneid tagasi, et tööstuslikult värvitud voodrilaua kasutamine annab märkimisväärse raha- ja ajasäästu. Eestis on selline lähenemine seni veel pigem erand kui reegel.

Maja värvimine on suur, ajamahukas ja kallis töö, mida saab üldjuhul teha vaid piiratud ajal, mitte aasta läbi. Vaja on paigaldada tellingud või rentida tõstuk. Tuleb valida värvimistöödeks sobilik ilm ja hoida pöialt, et see kestaks. Ootamatu vihmahoog võib töö peatada ja tulemuse rikkuda. Isegi kui kõik klapib, kipub tulemus jääma ebaühtlane, sest käsitsi värvides ei ole võimalik saavutada sellist kvaliteeti, nagu on tööstuslikult värvitud voodrilaual.

Hinnasääst maja värvimisel tekib mitmest kohast. Tõsi, tehases värvitud voodrilaua hind on kallim kui värvimata materjalil. Kuid lisades materjalile ka viimistlusvahendite ja töö hinna (näiteks ka pikem tõstuki ja tellingute rendi aeg jpm), on rahasääst värvitud voodrilaua kasuks juba kahekordne. Lisaks saab hoida kokku aega, sest maja värvimine on ajamahukas töö, mida saab teha vaid piiratud ajal sobiva ilmastiku korral.

Tööstuslik värvimine toimub siseruumides

Peamine tööstusliku värvimise eelis seisneb selles, et see toimub kontrollitult siseruumides, kus temperatuur ja õhuniiskus on ühtlane ning puudub tolm. Tagatud on värvikihi ühtlane paksus, mida käsitsi värvides ei suuda saavutada ka kõige osavam maaler. Lisaks on tehases kontrollitud tingimustes peale kantud värvikiht vastupidavam ja kvaliteetsem, mis tähendab, et tulemus jääb korrektsem ning kestab kaua.

Järvamaal Koerus asuvas ehituspuitu toovas Naturali värvimistehases valmivad nõnda välis- ja sisevoodrilauad, piirdeliistud, tuulekastilauad, aialipid ja terrassilauad. Valikus on erinevad värvitüübid ja -toonid.