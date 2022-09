OTSEBLOGI | Kindralstaap: Ukraina kaitsejõud on edukal pealetungil Harkivi suunal kolme päevaga edasi liikunud ligi 50 kilomeetrit

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas oma igaõhtuses videopöördumises, et alates 1. septembrist on vabastatud üle tuhande ruutkilomeetri Ukraina territooriumi.

„Jätkuvate kaitseoperatsioonide raames on meie kangelased vabastanud juba kümneid asulaid. Ja täna see liikumine jätkus, on uusi tulemusi. Kokku on alates 1. septembrist vabastatud üle tuhande ruutkilomeetri meie territooriumi. Aitäh kõigile, kes sellele kaasa aitasid! Aitäh armeele, luurajatele ja eriteenistustele iga Ukraina lipu eest, mis neil päevil on heisatud,“ ütles Zelenskõi.