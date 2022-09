BLOGI | Ukrainlaste edukas päev: okupandid aeti tagasi mitmest olulisest linnast

Ukraina kaitsejõud tõrjusid edukalt vaenlase rünnakuid Zaitseve, Vesela Dolõna, Soledari, Bahmut ja Pervomais'ki asulates. Viimastel päevadel on okupantide käest kokku vabastatud üle tuhande ruutkilomeetri Ukraina territooriumi, mõnel suunal on kaitse tagasi surutud kuni 50 kilomeetrit. Harkivi oblastis on okupantide käest vabastatud enam kui 30 asulat.

„Okupeerijate käest vabastatud kogukonnad on taas ellu ärkamas. Piirkondade demineerimine on käimas, Ukraina rahvuskaardi üksused viivad läbi stabiliseerimismeetmeid. Riikliku politsei töö on taasalustatud. Politsei registreerib arvukalt vaenlase poolt Ukraina pinnal toime pandud kuritegusid ning on valmis vastu astuma provokatsioonidele ning õõnestus- ja luuretegevusele. Kohalikule elanikkonnale osutatakse viivitamatult igasugust abi, sest okupandid jätsid maha hävitatud infrastruktuuri, hävitatud tsiviilelanike majad ja kuhjatud vanametallihunnikud,“ kirjutatakse teates.